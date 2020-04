Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 26 aprile (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 26 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione della settimana scorsa di rimodulare le conferenze stampa, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 26 aprile. È di 106.103 (+256) persone attualmente positive, 26.644 (+260) morti e 64.928 guariti (+1808) per un totale di 197.675 casi, il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile. Dei 106.103 attualmente positivi, 21.372 (-161) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.009 (-93) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.722 (+510) si trovano in isolamento domiciliare. Da segnalare oggi un nuovo ... Leggi su tpi Coronavirus - oggi in Italia 260 morti - 1.808 guariti e 2.324 nuovi casi : è il numero di decessi più basso da 42 giorni [DATI]

È di 106.103 (+256) persone attualmente positive, 26.644 (+260) morti e 64.928 guariti (+1808) per un totale di 197.675 casi, il bilancio aggiornato dell'epidemia di Coronavirus in Italia secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile del 26 aprile. Dei 106.103 attualmente positivi, 21.372 (-161) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.009 (-93) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.722 (+510) si trovano in isolamento domiciliare.

Bollettino medico di oggi, 26 aprile 2020 sull'emergenza Coronavirus. Continua il lento ma graduale miglioramento della situazione in Italia nell'emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore si è ...

In Italia tanti nuovi positivi ma le guarigioni sono molte di più

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 26 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675 ...

Bollettino medico di oggi, 26 aprile 2020 sull'emergenza Coronavirus. Continua il lento ma graduale miglioramento della situazione in Italia nell'emergenza Covid-19.