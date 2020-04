Coronavirus in Europa | in Germania 140 nuovi decessi | in Spagna si allentano le misure

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Inè in via di miglioramento la situazione determinata dalla pandemia di: prosegue il trend di diminuzione di contagi e vittime nei vari Paesi del continente. Il numero di casi diinè salito di 1.737 nelle ultime 24 ore, passando a un totale di 154.175, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Robert Koch. Isono 140, con i quali il bollettino delle vittime nel Paese sale a 5.640. Per quanto riguarda invece la, il numero giornaliero deiè sceso a 288, 90 in meno rispetto a ieri, col totale delle vittime arrivato a 23.190. Icasi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, sono 1.729, per un totale di 207.634. Lava verso un leggero allentamento dellerestrittive. Dal 2 maggio sarà possibile ...