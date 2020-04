Coronavirus in Campania | la mini-apertura | ecco cosa cambia da oggi

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” - SkyTG24 : Coronavirus Campania, pizze a domicilio: via libera di De Luca - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - salernopost : Sono 18 i pazienti risultati positivi al Coronavirus in Campania nella giornata di ieri. Il totale complessivo dei… - radioalfa : Coronavirus in Campania, prosegue il trend in discesa. Ieri 18 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus Campania, 4.331 positivi: 4 decessi nell'ultimo giorno Sky Tg24 Coronavirus - Sulla mancata chiusura del negozio durante l'emergenza decide il giudice ordinario

Decide il giudice ordinario sulla sanzione per la mancata chiusura di un esercizio commerciale durante l'emergenza Covid-19. Conil decreto n. 933, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile, per dife ...

Coronavirus in Italia: curva dell'epidemia in discesa: in Lombardia 56 decessi,a Roma nessuno in 48 ore

Resta però alto il tasso di letalità, cioè il rapporto fra decessi e casi positivi, che è ancora oltre il 13%, molto superiore ...

Decide il giudice ordinario sulla sanzione per la mancata chiusura di un esercizio commerciale durante l'emergenza Covid-19. Conil decreto n. 933, il Tar Campania ha dichiarato inammissibile, per dife ...Resta però alto il tasso di letalità, cioè il rapporto fra decessi e casi positivi, che è ancora oltre il 13%, molto superiore ...