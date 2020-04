Coronavirus: in Campania altri 4 morti ma 39 guariti, 32 positivi. Oltre 67 mila i tamponi esaminati (Di domenica 26 aprile 2020) Quattro deceduti (in Campania il totale arriva a 345), altri 39 guariti (ora sono 1.062), 32 nuovi positivi per un complessivo di 4.331 su un totale di 67.218 tamponi (+2.697). E’ l’ultimo bilancio fornito dall’unita’ di crisi della Regione Campania che specifica che del totale dei guariti, 1.004 lo sono totalmente e 58 clinicamente. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da Sars-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). Questo il riparto territoriale dei casi. Provincia di Napoli: 2.375 (di cui 889 Napol città e 1486 Napoli provincia) Provincia di Salerno: 651 Provincia di Avellino: 440 Provincia di ... Leggi su ildenaro Coronavirus : in Campania altri 4 morti ma 39 guariti. 32 positivi. Oltre 67 mila i tamponi esaminati

