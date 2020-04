Coronavirus, in calo i morti: 260 in 24 ore. Il totale sale a 26.644. Stabili i nuovi contagiati: i positivi in tutto sono 106.103 – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 26 aprile L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un deciso calo nel numero delle vittime da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore si registrano 260 nuovi morti (ieri erano 415). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 26.644. In leggero aumento gli “attualmente positivi”: se ieri diminuivano con 680 pazienti in meno, oggi si registrano 256 nuovi positivi, dato che porta il totale e sono in totale dei malati di Covid-19 a 106.103 (ieri erano in totale 105.847). Con 15.519 casi, il Piemonte cristallizza il distacco sull’Emilia Romagna per numero di contagi. Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 197.675, con un incremento di 2.324 in ... Leggi su open.online Coronavirus - in Lombardia in calo le vittime (56 in 24 ore) e ricoveri. Male Milano e provincia con +463 nuovi casi – Il bollettino

