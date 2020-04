Coronavirus | in Africa mancano terapie intensive | ventilatori e il lockdown è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Quasi 30mila casi, più di 1.300 morti: sono le cifre che provengono dall’. O perlomeno le cifre ufficiali. Ben poca cosa rispetto ai numeri del resto del mondo. Tuttavia, qui più che altrove, non v’è certezza alcuna sui numeri reali della pandemia. Quello che è noto, invece, è la mancanza dellee deipolmonari. Ma anche qui, senza certezze: i numeri sono aleatori, tanto che alcuni giorni fa la stessa direttrice dell’Oms per l’, Matshidiso Moeti, ha lanciato l’allarme, deplorando la mancanza di informazioni attendibili. La rivista Jeune Afrique ha tentato di calcolare i numeri dellee dei respiratori: c’è una grande disparità fra i pochi paesi che dispongono di un numero decente di presidi e i molti che invece non hanno quasi nulla. I letti di ...