Coronavirus: il selfie della sindaca di Lodi con amici e parenti in ufficio, nonostante i divieti (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus, sindaca di Lodi fa festa dove si analizzano i tamponi La sindaca leghista di Lodi Sara Casanova nei giorni scorsi si è scattata un selfie che mostra alle sue spalle un ritrovo festoso di amici e familiari in pieno lockdown. Proprio lei che a Pasqua aveva girato un video per invitare i suoi concittadini a rispettare le regole della quarantena. Nella foto – selfie della sindaca di Lodi si vede Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista e tecnico del Ptp nonché sindaco di Marudo, e la loro figlia. Nell’immagine anche il direttore del Ptp, Andrea Di Lemma. Tutti insieme riuniti nelle sale del parco tecnologico padano, il Ptp di Lodi dove proprio in queste settimane vengono analizzati i tamponi effettuati sui presunti infetti di Coronavirus. Il selfie è stato pubblicato su Instagram da uno dei presenti, un altro dipendente del Ptp, che ha ... Leggi su tpi Coronavirus : Sonia Bruganelli pubblica un selfie - follower contro un dettaglio

Piero Chiambretti - il primo selfie dopo la guarigione dal Coronavirus

Piero Chiambretti - il primo selfie dopo la guarigione dal Coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020)difa festa dove si analizzano i tamponi Laleghista diSara Casanova nei giorni scorsi si è scattata unche mostra alle sue spalle un ritrovo festoso die familiari in pieno lockdown. Proprio lei che a Pasqua aveva girato un video per invitare i suoi concittadini a rispettare le regolequarantena. Nella foto –disi vede Claudio Bariselli, segretario provinciale leghista e tecnico del Ptp nonché sindaco di Marudo, e la loro figlia. Nell’immagine anche il direttore del Ptp, Andrea Di Lemma. Tutti insieme riuniti nelle sale del parco tecnologico padano, il Ptp didove proprio in queste settimane vengono analizzati i tamponi effettuati sui presunti infetti di. Ilè stato pubblicato su Instagram da uno dei presenti, un altro dipendente del Ptp, che ha ...

Area51cinqueuno : Coronavirus, la sindaca di Lodi fa festa in ufficio con amici e parenti, nonostante i divieti Il selfie risale ad a… - Moixus1970 : RT @MassimoLeaderPD: L'Italia riparte. Salvini: fissare una data certa per la ripresa dei selfie con i leader politici. #coronavirus - GioFasanella : RT @MassimoLeaderPD: L'Italia riparte. Salvini: fissare una data certa per la ripresa dei selfie con i leader politici. #coronavirus - AndreaScanzati : RT @MassimoLeaderPD: L'Italia riparte. Salvini: fissare una data certa per la ripresa dei selfie con i leader politici. #coronavirus - ernestocaprari : RT @MassimoLeaderPD: L'Italia riparte. Salvini: fissare una data certa per la ripresa dei selfie con i leader politici. #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus selfie Coronavirus, i selfie dei ragazzi in quarantena che raccontano la voglia di libertà La Repubblica Coronavirus, sindaca di Lodi in festa con amici e parenti

Un selfie pubblicato su Instagram tradisce la sindaca di Lodi, che ha fatto una festa nonostante i divieti per il Coronavirus. La sindaca di Lodi fa una festa durante il lockdown anti Coronavirus.

Consegne a casa, il podio del food delivery: pizza, hamburger e sushi

«Siamo stati i primi in Italia ad assicurare i nostri lavoratori per gli incidenti — fanno sapere da Deliveroo — e ora siamo i primi a prevedere un’assicurazione per il Covid-19: indennità in caso di ...

Un selfie pubblicato su Instagram tradisce la sindaca di Lodi, che ha fatto una festa nonostante i divieti per il Coronavirus. La sindaca di Lodi fa una festa durante il lockdown anti Coronavirus.«Siamo stati i primi in Italia ad assicurare i nostri lavoratori per gli incidenti — fanno sapere da Deliveroo — e ora siamo i primi a prevedere un’assicurazione per il Covid-19: indennità in caso di ...