Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi (Di domenica 26 aprile 2020) Come ogni giorno, anche oggi 26 aprile la Protezione Civile dirama il suo bollettino con l’aggiornamento dei dati sul Coronavirus in Italia. La giornata è stata segnata dai piani per organizzare la fase 2, con l’allentamento delle misure di lockdown. I dati del bollettino della Protezione Civile Nel bollettino della Protezione Civile di oggi riscontriamo un numero di casi di positivi al Coronavirus pari a 106.103, 256 in più rispetto a ieri. oggi abbiamo 1.808 guariti in più, per un totale di 64.928. Si sono registrati 260 decessi, che fa salire a 26.644 il numero delle vittime di Coronavirus. I ricoverati in Terapia Intensiva sono 2.009, ben 93 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi sono 82.722. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 197.675, aumentati rispetto ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - il bollettino delle 18 : sale di nuovo il numero dei positivi - calano i decessi

