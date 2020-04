Coronavirus, i DATI aggiornati dalle Marche: nelle ultime 24 ore positivo il 6,22% dei tamponi processati (Di domenica 26 aprile 2020) Dall’aggiornamento quotidiano del Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria, emerge che nelle Marche è stata registrata una leggera accelerazione della crescita dei casi accertati di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati 53, il 6,22% rispetto agli 851 tamponi processati (il giorno precedente il rapporto positivi-test era stato del 2,6%). I casi complessivamente accertati nelle Marche dall’inizio della crisi sanitaria sono ora 6.111, il 17,4% rispetto ai 35.107 tamponi processati.L'articolo Coronavirus, i DATI aggiornati dalle Marche: nelle ultime 24 ore positivo il 6,22% dei tamponi processati Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Bollettino Veneto - diretta conferenza stampa/ Video Zaia - dati coronavirus 26 aprile

Coronavirus - Fontana : “Dati incoraggianti in Lombardia - verso la libertà”

Dopo la frenata di ieri, tornano a salire i decessi di persone positive al covid-19. L’ultimo bollettino di aggiornamento ... forze dell’ordine nella giornata di ieri, 23 aprile – i dati sono forniti ...

Il piano Colao al vaglio di Conte. C’è anche un “piano nazionale di informazione per comunicare e sensibilizzare”

Il secondo, appunto, la necessità di riconoscere al comitato tecnico scientifico di controllo e monitoraggio di salute pubblica e dunque andamento del contagio di segnalare a Governo e Regioni la ...

