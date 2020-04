Coronavirus: Gelmini, 'Lombardia sotto attacco per motivi politici' (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "La Regione Lombardia è sotto attacco per motivi politici. Quando l'epidemia falciava centinaia di vittime ogni giorno è stata lasciata sola e ha saputo reagire, supplendo alle carenze del governo centrale. Qui Conte e i ministri non si sono fatti vedere, mentre la Regione era in prima linea”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Libero Milano: “Ora M5S e sinistra, con un atteggiamento da sciacalli, tentano di speculare sulle difficoltà che pure esistono. Ricordo le ironie su Fontana, che invece è stato un presidente equilibrato. E Gallera, il nostro assessore alla Sanità, è stato un gigante: sotto la sua guida abbiamo raddoppiato le terapie intensive, costruito tre ospedali, resistito all`urto di un vero e proprio tsunami e ora la ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : Gelmini - ‘su plastic e sugar tax si segue linea Fi’

Coronavirus : Gelmini - ‘su plastic e sugar tax si segue linea Fi’

Coronavirus : Gelmini - ‘vedere carte Mes - Recovery fund come Piano Marshall’ (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) - "La Regioneper. Quando l'epidemia falciava centinaia di vittime ogni giorno è stata lasciata sola e ha saputo reagire, supplendo alle carenze del governo centrale. Qui Conte e i ministri non si sono fatti vedere, mentre la Regione era in prima linea”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Libero Milano: “Ora M5S e sinistra, con un atteggiamento da sciacalli, tentano di speculare sulle difficoltà che pure esistono. Ricordo le ironie su Fontana, che invece è stato un presidente equilibrato. E Gallera, il nostro assessore alla Sanità, è stato un gigante:la sua guida abbiamo raddoppiato le terapie intensive, costruito tre ospedali, resistito all`urto di un vero e proprio tsunami e ora la ...

Noovyis : (Coronavirus: Gelmini, 'Lombardia sotto attacco per motivi politici') Playhitmusic - - TV7Benevento : Coronavirus: Gelmini, 'stop pignoramento stipendi per debiti fisco non basta'... - leonardodepol : Illuminante l'uscita di #Trump sull'iniezione di #disinfettante contro il #virus. Mi ricorda quasi la Gelmini e il… - ilmetropolitan : Coronavirus. Gelmini: Comparto turismo non deve morire, serve decreto ad hoc - Rinnovamento_FI : RT @annalisabaroni: #CORONAVIRUS #FI: #GOVERNO INTERVENGA CONTRO DANNI ANIMALI SELVATICI* #covid19 #agricoltura ?@msgelmini? Gelmini ?@Gru… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gelmini Coronavirus: Gelmini, 'stop pignoramento stipendi per debiti fisco non basta' Metro Coronavirus: Gelmini, 'Lombardia sotto attacco per motivi politici'

Qui Conte e i ministri non si sono fatti vedere, mentre la Regione era in prima linea”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Libero ...

La svolta di Berlusconi: così si smarca da Salvini

L' ennesimo passo di quella che sembra una lunga ma decisa marcia di smarcamento da un centrodestra fino ad oggi a trazione sovranista, Silvio Berlusconi l' ha fatto ieri. Quando ha messo nero su bian ...

Qui Conte e i ministri non si sono fatti vedere, mentre la Regione era in prima linea”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a Libero ...L' ennesimo passo di quella che sembra una lunga ma decisa marcia di smarcamento da un centrodestra fino ad oggi a trazione sovranista, Silvio Berlusconi l' ha fatto ieri. Quando ha messo nero su bian ...