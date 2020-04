Coronavirus | frena la crescita delle vittime ma aumentano i positivi

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza. Nelle ultime 24 ore, 260 decessi: è il dato più basso dal 15 marzo. Tornano a crescere i malati. Quasi 65mila i guariti In forte calo il numero: nelle ultime 24 ore si registrano 260 decessi (ieri i morti erano 415). Dal 15 marzo non erano mai stati meno di 300. Il totalesale così a 26.644. Dopo sei giorni, si inverte invece la tendenza degli attualmenteal. Nell'ultima settimana i dati sono calati, oggi i numeri tornano a salire: i malati nel Paese sono 106.103 con un aumento di 256 unità (ieri erano stati 680 in meno rispetto al giorno prima). Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Al momento, in terapia intensiva si contano 2.009 pazienti, 93 meno di ieri. Scende ancora il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto ...