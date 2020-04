Coronavirus, Fontana: “Apertura mercati scoperti in Lombardia passo verso normalità” (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – La Regione Lombardia, pur tra non poche perplessità generali che invitano alla prudenza dato il numero di nuovi contagi da Covid-19 che avvengono ancora soprattutto a Milano, con un’ordinanza dello scorso venerdì, ha deciso la riapertura dei mercati all’aperto. “L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. È un altro passo verso la nuova normalità“. Lo ha scritto su Facebook il Governatore della Regione, Attilio Fontana, a commento dell’ordinanza che permette ai Comuni appunto la riapertura dei mercati all’aperto. Leggi su quifinanza Coronavirus : Fontana - 'da mercoledì in Lombardia via libera a mercati scoperti'

Coronavirus - Fontana : “Dati incoraggianti in Lombardia - verso la libertà”

Coronavirus : Fontana - 'finalmente dati incoraggianti in Lombardia' (Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – La Regione, pur tra non poche perplessità generali che invitano alla prudenza dato il numero di nuovi contagi da Covid-19 che avvengono ancora soprattutto a Milano, con un’ordinanza dello scorso venerdì, ha deciso la riapertura deiall’aperto. “L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto: via libera ainei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. È un altrola nuova normalità“. Lo ha scritto su Facebook il Governatore della Regione, Attilio, a commento dell’ordinanza che permette ai Comuni appunto la riapertura deiall’aperto.

Agenzia_Ansa : Milano lancia il piano per la ripartenza: auto a 30 km/h e più spazi per i tavolini dei bar #ANSA - Corriere : Fontana: «Da mercoledì riaprono i mercati scoperti in Lombardia» - Corriere : Fontana: «Da mercoledì riaprono i mercati scoperti in Lombardia» - Zeppelie1 : RT @nonleggerlo: Dopo #Fontana, #Bolsonaro etc... il presidente del Sudafrica #Ramaphosa #RamaphosaMask (ma io amo lei) #Coronavirus #po… - carloarbini51 : RT @nonleggerlo: Dopo #Fontana, #Bolsonaro etc... il presidente del Sudafrica #Ramaphosa #RamaphosaMask (ma io amo lei) #Coronavirus #po… -