**Coronavirus: Fico, ‘Mes senza condizioni è altra cosa, aspettiamo carte’** (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Se parliamo di un Mes senza condizioni di alcun tipo significa che non è il Mes, stiamo parlando di un’altra cosa, ma dobbiamo vederlo scritto nero su bianco”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. “In questo momento non ci sono documenti disponibili, anche il premier è su questa linea: l’atteggiamento è di comprendere quando sarà scritto nero su bianco se sarà il mes o un’altra cosa”, aggiunge. L'articolo **Coronavirus: Fico, ‘Mes senza condizioni è altra cosa, aspettiamo carte’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Fico - ‘Governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra’**

**Coronavirus : Volpi - ‘governo senza mascherine’ - Fico ‘non c’è obbligo’**

**Coronavirus : Fico - ‘da Camere funzione controllo costante e attiva’** (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Se parliamo di un Mesdi alcun tipo significa che non è il Mes, stiamo parlando di un’, ma dobbiamo vederlo scritto nero su bianco”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, a Che tempo che fa. “In questo momento non ci sono documenti disponibili, anche il premier è su questa linea: l’atteggiamento è di comprendere quando sarà scritto nero su bianco se sarà il mes o un’”, aggiunge. L'articolo, ‘Mescarte’** CalcioWeb.

Linkiesta : Roberto #Fico e Maria Elisabetta #Casellati finora non sono stati in grado di organizzare i lavori del #parlamento… - TV7Benevento : **Coronavirus: Fico, 'Governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra'**... - Fra8882 : RT @rtl1025: ?? 'Se parliamo di un #mes senza condizioni di alcun tipo significa che stiamo parlando di un'altra cosa. Dobbiamo vederlo scr… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Se parliamo di un #mes senza condizioni di alcun tipo significa che stiamo parlando di un'altra cosa. Dobbiamo vederlo scr… - giuseppecazzat6 : RT @rtl1025: ?? 'Se parliamo di un #mes senza condizioni di alcun tipo significa che stiamo parlando di un'altra cosa. Dobbiamo vederlo scr… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fico **Coronavirus: Fico, 'Mes senza condizioni è altra cosa, aspettiamo carte'** Il Sannio Quotidiano Melasecche più veloce del Frecciarossa: annunci trionfali, smentite, malumori della Presidente

E figurati la Lega, il partito con cui ultimamente Melasecche si candida: “Grazie all’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, per aver avviato un confronto e portato a termine con successo ...

Che tempo che fa: ospiti Roberto Fico e i ministri Spadafora e Bellanova, stasera su Rai2

Il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Bellanova e Spadafora e il conduttore di Report Sigfrido ... commissario straordinario di Governo per l'emergenza Coronavirus; l'economista Carlo ...

E figurati la Lega, il partito con cui ultimamente Melasecche si candida: “Grazie all’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, per aver avviato un confronto e portato a termine con successo ...Il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Bellanova e Spadafora e il conduttore di Report Sigfrido ... commissario straordinario di Governo per l'emergenza Coronavirus; l'economista Carlo ...