Coronavirus: Fico, ‘cambiare patto di stabilità su lungo periodo’ (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Inevitabilmente l’Italia “farà altro debito” ma in Europa “potremo pretendere che il famoso patto stabilità non rimanga così e che possa essere sospeso non solo per un anno. Se tra tre anni se resta così magari non ce lo possiamo permettere facendo altro debito”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. “Nel lungo periodo dobbiamo fare in modo che dei trattati possano cambiare”, aggiunge. L'articolo Coronavirus: Fico, ‘cambiare patto di stabilità su lungo periodo’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Fico - ‘Mes senza condizioni è altra cosa - aspettiamo carte’**

**Coronavirus : Fico - ‘Governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra’**

Coronavirus - comitato scientifico contro il Governo francese su riaperture : “Prendiamo atto - ma contrari. Garantire le protezioni” (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Inevitabilmente l’Italia “farà altro debito” ma in Europa “potremo pretendere che il famosostabilità non rimanga così e che possa essere sospeso non solo per un anno. Se tra tre anni se resta così magari non ce lo possiamo permettere facendo altro debito”. Lo dice il presidente della Camera, Roberto, a Che tempo che fa. “Nelperiodo dobbiamo fare in modo che dei trattati possano cambiare”, aggiunge. L'articolo, ‘cambiaredi stabilità superiodo’ CalcioWeb.

Linkiesta : Roberto #Fico e Maria Elisabetta #Casellati finora non sono stati in grado di organizzare i lavori del #parlamento… - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'da 4 maggio piccoli passi, non possiamo riaprire Paese'... - TV7Benevento : Coronavirus: Fico, 'Parlamento centrale, voto online va discusso in modo profondo'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Fico, 'Mes senza condizioni è altra cosa, aspettiamo carte'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Fico, 'Governo di unità nazionale non sta né in cielo né in terra'**... -