Coronavirus fase 2, in arrivo il nuovo decreto: al centro sicurezza nei trasporti e sui luoghi di lavoro (Di domenica 26 aprile 2020) È attesa nelle prossime la riunione della cabina di regia per fare il punto sul nuovo decreto del governo sulla fase 2 del Coronavirus, quella della ripartenza. Potrebbero, dunque, essere annunciate domani, lunedì 27 aprile, o anche nella stessa serata di oggi, domenica 26, le nuove disposizioni sulle riaperture. Ma attenzione – è la precisazione – non è un “liberi tutti”. Sarà piuttosto una ripartenza per fasi che per qualcuno – come l’edilizia pubblica, i settori dell’auto e degli elettrodomestici – potrebbe iniziare già da domani, per altri – come i ristoranti – bisognerà attendere fino a metà maggio. Coronavirus fase 2 nuovo decreto, ripartenza con step graduali: misure di sicurezza nei trasporti e sul lavoro Previsti step graduali tra il 4 e il 18 maggio. Attenendosi ... Leggi su urbanpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : attesa per il discorso di Giuseppe Conte - Italia verso la fase 2

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fase Coronavirus, il nodo trasporti per la Fase 2: il governo a caccia di risorse Il Messaggero Coronavirus: Buffagni, vice ministro dello Sviluppo: «Il bonus autonomi sale a 7-800 euro, favoriremo i meno ricchi»

Sulle misure economiche legate all'emergenza coronavirus, si va avanti. «Per le partite Iva c'è la parte di fondo ... «Si sta anche lavorando per capire come gestire successivamente a questa fase ...

Coronavirus, sono 108 i pazienti ricoverati all’ospedale Maggiore. In crescita il numero dei guariti

Viaggia veloce verso la quota 100, ormai, la «curva» discendente dei ricoverati per coronavirus all’ospedale Maggiore. Un segnale che conferma quanto si diceva già da qualche giorno, sulla minor ...

