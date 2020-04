Coronavirus | ecco il CALENDARIO della “fase 2” | l’Italia riparte tra 18 maggio e 1

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Sono pochissime le concessioni del governo per il 4: in realtà il lockdown in Italia cesserà tra 18e 1 giugno. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha chiarito stasera che “Per quel che riguarda gli spostamenti tutti pensavano che dal 4si riaprisse tutto. Non è così, non ci si potrà spostare senza alcun motivo solo per la voglia di uscire di casa, purtroppo. Le indicazioni che arrivano e che ritroveremo nel decreto sono legate a una possibilità in più rispetto ai motivi di lavoro e di salute e cioè la possibilità di andare a fare visita ai parenti e ai congiunti. Potremo andare a trovare i nostri genitori e i nostri figli o altri congiunti ma non possiamo, per esempio, fare delle feste in famiglia“. Continuerà ad essere obbligatoria l’autocertificazione, almeno fino ...