Coronavirus e meteo | l’andamento dei contagi sembra seguire quello delle temperature

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Il Colonello Paolo Ernani,rologo, dedica un ulteriore approfondimento alla relazione tra la pandemia die le condizionirologiche, includendo anche la possibile influenza di inquinamento e fasi lunari. “Abbiamo già trattato l’argomento in un precedente articolo. Ora sono necessari alcuni approfondimenti forse non evidenziati in altri analoghi studi. Si è molto discusso recentemente se la pandemia da COVID19 sia o no influenzata anche da particolari situazionirologiche. Ci sono stati pareri contrastanti. Insomma non c’è un orientamento univoco su questo interrogativo. La nostra posizione è nota. La variabile COVID19 in particolare è molto sensibile al sali e scendima non sono da trascurare sia la variabile Fasi lunari e quellapolveri MP10. Entrambe svolgono un ruolo non ...