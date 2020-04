(Di domenica 26 aprile 2020) Senza fissa dimora, seppur scarcerato, era rimasto nella casa circondariale per dodici giorni perchè non si trovava un posto per l'isolamento

rubio_chef : “È evidente che in queste condizioni è materialmente impossibile il distanziamento sociale: «La corte è stata infor… - cronaca_news : Coronavirus, detenuto positivo delle Vallette passa dal carcere all'hotel 4 stelle - gabrypez1 : RT @rep_torino: Coronavirus, detenuto positivo delle Vallette passa dal carcere all'hotel 4 stelle [di SARAH MARTINENGHI] [aggiornamento de… - rep_torino : Coronavirus, detenuto positivo delle Vallette passa dal carcere all'hotel 4 stelle [di SARAH MARTINENGHI] [aggiorna… - venti4ore : Coronavirus detenuto positivo delle Vallette passa dal carcere all hotel 4 stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus detenuto

La Repubblica

In piena emergenza Coronavirus, stanno lasciando il carcere anche boss patentati ... per anni esponente di spicco della criminalità organizzata della Scu del Basso Salento. Poco più di un anno fa, ...Cronaca - Detenuto rilasciato per le norme anti-Coronavirus uccide la figlia, aveva chiesto alla ex moglie di vedere i suoi tre figli. Questo perché se il Coronavirus si fosse diffuso tra i detenuti ...