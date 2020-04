Coronavirus, dall’autocertificazione alle mascherine: cosa cambia nella fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) In vista dell’inizio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus si delinea il piano del governo, anche se restano alcuni nodi aperti come i trasporti pubblici e la gestione dei bambini con le scuole ancora chiuse. Coronavirus mascherine a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli spostamenti tra le Regioni, nuove regole per i cantieri. E chi ha il mare sotto casa può fare il bagno. In vista dell’inizio della fase 2 si delinea il piano del governo anche se restano alcuni nodi aperti come i trasporti pubblici, la differenziazione dell’orario di lavoro, il problema della gestione dei bambini con il ritorno dei genitori al lavoro. mascherine PER TUTTI E A PREZZO FISSO: Il commissario Domenico Arcuri ha sottolineato ... Leggi su 2anews Coronavirus e lavoro : dall’autocertificazione alle merci - cosa succede ora (Di domenica 26 aprile 2020) In vista dell’inizio della2 dell’emergenzasi delinea il piano del governo, anche se restano alcuni nodi aperti come i trasporti pubblici e la gestione dei bambini con le scuole ancora chiuse.a prezzo fisso e disponibili per tutti con lo Stato che diventa produttore, termoscanner in tutte le stazioni e gli aeroporti, riapertura dei musei a maggio, autocertificazione solo per gli spostamenti tra le Regioni, nuove regole per i cantieri. E chi ha il mare sotto casa può fare il bagno. In vista dell’inizio della2 si delinea il piano del governo anche se restano alcuni nodi aperti come i trasporti pubblici, la differenziazione dell’orario di lavoro, il problema della gestione dei bambini con il ritorno dei genitori al lavoro.PER TUTTI E A PREZZO FISSO: Il commissario Domenico Arcuri ha sottolineato ...

FraHammers : Cose che si capiscono dall'intervista di #Conte: - bar e ristoranti non riaprono il 4 maggio. Sì all'attività da a… - yuripaterniti : Pensavate di esservi liberati dall'#autocertificazione, eh?! In arrivo il modulo della #Fase2. #coronavirus - angeleri_mauro : RT @FTedeschini: #Coronavirus: scusate, c’è fra Voi qualcuno che sappia indicarmi in quali #Stati diversi dall’#Italia è previsto l’obbligo… - chisena66 : RT @FTedeschini: #Coronavirus: scusate, c’è fra Voi qualcuno che sappia indicarmi in quali #Stati diversi dall’#Italia è previsto l’obbligo… - SSaponelli : RT @FTedeschini: #Coronavirus: scusate, c’è fra Voi qualcuno che sappia indicarmi in quali #Stati diversi dall’#Italia è previsto l’obbligo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dall’autocertificazione Coronavirus, rimpatrio italiani: le misure previste per il rientro in Italia Corriere della Sera