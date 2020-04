Coronavirus, dalla mobilità ai ristoranti: ecco il piano di Milano per la fase 2. FOTO (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo il lockdown si disegna l'adattamento verso un "nuovo ordinario". È così che il capoluogo lombardo chiama la ripartenza. Lo stesso sindaco Beppe Sala ha dettato le strategie per la riorganizzazione di tempi e spazi per la città, che cambierà ritmo. LA FOTOGALLERY Leggi su tg24.sky Coronavirus - buone notizie dalla Campania : a Napoli 0 decessi e 5 nuovi casi in 24 ore

Coronavirus - buone notizie dalla Basilicata : su 285 test solo 5 casi positivi

Coronavirus - esasperato dalla quarantena si cosparge di benzina e si dà fuoco (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo il lockdown si disegna l'adattamento verso un "nuovo ordinario". È così che il capoluogo lombardo chiama la ripartenza. Lo stesso sindaco Beppe Sala ha dettato le strategie per la riorganizzazione di tempi e spazi per la città, che cambierà ritmo. LAGALLERY

TgrVeneto : A Bussolengo (VR) il distributore automatico di mascherine, guanti e gel L’idea nasce dalla collaborazione di tre a… - RaiNews : Antagonisti in piazza a Milano e Torino, nonostante i divieti di assembramento #25aprile #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, il leghista Basini prende la parola in Aula senza indossare la mascherina: richiamato dalla presidente… - eccomiquasonoio : RT @Alex70Fa: Ce la possiamo fare! Basta metterci dalla parte giusta. #Italexit #CONTEDIMETTITI Coronavirus, il consulente social di Trump… - giuliog : RT @SkyTG24: Coronavirus, dalla mobilità ai ristoranti: ecco il piano di Milano per la fase 2. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalla Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Viene scarcerato grazie alle norme anti-Coronavirus, torna accasa e uccide la figlia di 9 anni: è dramma in Turchia

Pare che dopo essersi accanito sulla bimba, l’uomo abbia fatto salire i suoi figli su un taxi che li avrebbe riportati dalla madre. A quel punto si sarebbe dato alla fuga, interrotta dopo poco ...

Tasse, spiagge, scuole: ancora tante incognite in vista del 4 maggio

“Il virus lo sconfiggeremo solo con il vaccino – ha ricordato Decaro - e ci vorranno mesi, partendo dalla sperimentazione ... all’emergenza sanitaria del Covid-19 se ne sommerebbe una seconda. E le ...

Pare che dopo essersi accanito sulla bimba, l’uomo abbia fatto salire i suoi figli su un taxi che li avrebbe riportati dalla madre. A quel punto si sarebbe dato alla fuga, interrotta dopo poco ...“Il virus lo sconfiggeremo solo con il vaccino – ha ricordato Decaro - e ci vorranno mesi, partendo dalla sperimentazione ... all’emergenza sanitaria del Covid-19 se ne sommerebbe una seconda. E le ...