Coronavirus, dai trasporti pubblici ai controlli nelle aziende: ecco perché la Fase 2 rischia di trasformarsi in un drammatico luna park (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Il fine settimana è quasi trascorso ma, a differenza di quanto annunciato da Giuseppe Conte, il decreto che detterà le linee guida per il 4 maggio non è ancora arrivato. Un decreto che dovrebbe servire a fare chiarezza sulle modalità di riapertura di alcune attività, sulla mobilità delle persone e sugli obblighi che dovranno osservare i cittadini una volta che il lockdown sarà cancellato. La sensazione è che però questa chiarezza non ci sia nemmeno in seno al governo e che il ritardo nella stesura del testo derivi da vari attriti irrisolti. Il presidente del Consiglio ha rimandato al pomeriggio di oggi, 26 aprile, il vertice con governatori e sindaci previsto ieri. Il clima, soprattutto nelle regioni del Sud, non è disteso: le autorità locali temono una nuova ... Leggi su open.online Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO

Il coronavirus può provocare l’ictus. Dalla Scozia - vittime sarebbero vissute dai 2 ai 13 anni in più

Coronavirus - lunghe code fuori dai supermercati. FOTO (Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Il fine settimana è quasi trascorso ma, a differenza di quanto annunciato da Giuseppe Conte, il decreto che detterà le linee guida per il 4 maggio non è ancora arrivato. Un decreto che dovrebbe servire a fare chiarezza sulle modalità di riapertura di alcune attività, sulla mobilità delle persone e sugli obblighi che dovranno osservare i cittadini una volta che il lockdown sarà cancellato. La sensazione è che però questa chiarezza non ci sia nemmeno in seno al governo e che il ritardo nella stesura del testo derivi da vari attriti irrisolti. Il presidente del Consiglio ha rimandato al pomeriggio di oggi, 26 aprile, il vertice con governatori e sindaci previsto ieri. Il clima, soprattuttoregioni del Sud, non è disteso: le autorità locali temono una nuova ...

valigiablu : Dai pipistrelli al laboratorio: le ipotesi sull’origine del nuovo coronavirus. Cosa dice la scienza | @_Arlon… - SkyTG24 : L'Inno di Mameli cantato dai dipendenti del Teatro La Fenice per celebrare la Festa della Liberazione del #25aprile… - LaStampa : Il fotoreporter brasiliano: «Il presidente non ha etica, il Covid sarà un massacro per gli indigeni». E fa un appel… - acounselor9 : @25O319 @SoniaLaVera I grillini sono figli del pagliaccio Grillo, lui stesso si atteggia e definisce così, Morra no… - PIETROTAXI1 : RT @vaticannews_it: #NelMondo #NIGERIA: Arrestati gli assassini del seminarista Michael Nnadi rapito e ucciso lo scorso gennaio #Chiesa #Af… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dai Coronavirus, dai trasporti pubblici ai controlli nelle aziende: ecco perché la Fase 2 rischia di trasformarsi in un drammatico luna park Open Covid-19, la nautica ammaina le vele: 180 imprese e 3mila lavoratori a rischio

Un mercato che in Sardegna copre un segmento di attività molto richieste dai turisti di una certa fascia, tra vacanze trascorse interamente su una barca a vela , noleggiata in autonomia, in bare-boat ...

Coronavirus, Fase 2: Conte incontra prima la maggioranza poi Regioni e Anci. I sindaci: «Non lasciateci indietro»

Risorse congrue e indicazioni precise: è quanto chiedono i sindaci al Governo per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Alle 15 Conte vedrà le delegazioni di ...

Un mercato che in Sardegna copre un segmento di attività molto richieste dai turisti di una certa fascia, tra vacanze trascorse interamente su una barca a vela , noleggiata in autonomia, in bare-boat ...Risorse congrue e indicazioni precise: è quanto chiedono i sindaci al Governo per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Alle 15 Conte vedrà le delegazioni di ...