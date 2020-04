Coronavirus | Conte | stasera nuovo Dpcm su fase 2 Conferenza stampa alle 20 | 20

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Dal 4 maggio non ci sarà piena libertà di movimento, bar e ristoranti non riapriranno. A scuol… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Conte lavora alla ripartenza, domani la cabina di regia - Carlo21667591 : RT @RadioSavana: #Conte ci ha messo l'uno contro l'altro. #Rovigo, gelateria apre dopo 2 mesi (asporto) ma interviene la Municipale che min… - walt_kowalski74 : RT @RadioSavana: #Conte ci ha messo l'uno contro l'altro. #Rovigo, gelateria apre dopo 2 mesi (asporto) ma interviene la Municipale che min… -

Coronavirus Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Conte