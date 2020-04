Coronavirus | Conte | “Se ami l’Italia mantieni le distanze | la curva del contagio può

(Di domenica 26 aprile 2020) “Inizia la fase 2, stiamonendo la diffusione della pandemia. Questo è un grande risultato. Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, presentando il nuovo Dpcm per la fase due” “Ladelpotrebbe risalire. Occorrerà un comportamento responsabile – dice il premier, che aggiunge – se ami l’Italiale”, spiegando che occorrerà mantenere la misure del distanziamento sociale. La fase due “è quella della responsabilità e della convivenza con il”, ha detto il premier. L'articolo: “Se ami l’Italiale, ladelpuò risalire” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista a Repubblica. «Nel rispetto di queste condizioni rigorose, potranno riaprire, già la settimana prossima, passando però dal ...Esordisce così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con la quale ha presentato le nuove disposizioni che prenderanno il via dal 4 maggio per continuare a ...