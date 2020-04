Coronavirus | Conte | ‘Recovery fund punto a nostro favore | risultato storico’

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “All’ultimo consiglio Ue si è fatto un importante passo avanti, impensabile fino a qualche settimana fa. Il ventaglio di opzioni si è arricchito con il Recovery, uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti la strada più rapida per la ripresa”. Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa. “E’ innegabile che se l’Italia non avesse posto queste condizioni già allo scorso consiglio Ue, non avremmo mai ottenuto questoche è storico e segna une dovremmo esserne tutti orgogliosi. E’ il sistema Italia che ha ottenuto questa risposta”. L'articolo, ‘Recoverystorico’ CalcioWeb.

lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - ZioGnagno : RT @MassimoLeaderPD: Riapertura barbieri: informare Conte che il primo giugno è un lunedì #coronavirus - Gianvito82 : E quindi??? #Fase2 #conte #coronavirus #lockdown -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

Agenzia ANSA

Coronavirus, il premier Conte preciserà alcuni aspetti della Fase 2 in video conferenza: allentamento delle restrizioni , ma non liberi tutti Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà questa ...Il premier annuncia il rinnovo dei congedi speciali e del bonus babysitter da 600 euro in arrivo con il decreto di aprile anti-Coronavirus. A scuola fino al termine di quest’anno scolastico non si ...