Coronavirus | Conte | ‘non possiamo permetterci di dire ‘si esce liberamente”

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Questo nuovo provvedimento non è un ‘libera tutti’, nondiche siliberamente, comprendiamo che questo regime restrittivo è molto pesante, ma ci deve essere un motivo per spostarsi”. Lo dice il premier Giuseppein conferenza stampa. L'articolo, ‘nondi‘siliberamente” CalcioWeb.

“Stiamo contenendo la diffusione della pandemia. Questo è un grande risultato. Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo dpcm per la ...Con l’avvio della fase due dell’emergenza coronavirus il governo ha annunciato il via libera alla riapertura di ... Il nuovo decreto per la fase due annunciato oggi dal Premier Giuseppe Conte prevede ...