Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di richieste” (Di domenica 26 aprile 2020) Sulla Cig “alcuni attendono ancora, ci sono ritardi e di questi ritardi personalmente mi scuso. M stiamo parlando di 11 milioni di prestazioni assistenziali – compresa la cassa integrazione – è una situazione senza precedenti se si pensa che in media” una simile mole di domande “viene trattata dall’Inps in cinque anni e invece è stata in parte evasa in un mese“. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. L'articolo Coronavirus, Conte: “Chiedo scusa per i ritardi su cassa integrazione e bonus, arrivate all’Inps 11 milioni di richieste” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Dal 4 maggio riapre manifattura e ristorazione con asporto”

Coronavirus : Conte - ‘non possiamo permetterci di dire ‘si esce liberamente”

