Coronavirus | Conte annuncia la fine del lockdown | ecco il nuovo piano per ripartire

(Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un’intervista a “Repubblica“, firmata da Maurizio Molinari hano ladelprevisto per il 4 maggio e la riapertura di alcune attività. “Con ildecreto annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili ain condizioni di massima sicurezza”. “Il settore del turismo è quello più severamente colpito, anche ...