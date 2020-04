Coronavirus, Conte annuncia il nuovo piano e la fine del lockdown: il 4 maggio riaprono molte imprese, a scuola si torna a settembre (Di domenica 26 aprile 2020) “Con il nuovo decreto annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza“: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a “Repubblica“, firmata da Maurizio Molinari. “Il settore del turismo è quello più severamente colpito, anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - oltre 195.000 casi totali in Italia. Superati i 200.000 morti nel mondo. Conte - ‘Scuole riaprono a settembre’. Proteste in Germania contro il lockdown. – DIRETTA

Coronavirus in Italia - Conte : “Dal 4 maggio più spostamenti - ma per la piena libertà bisognerà aspettare”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oggi parla Giuseppe Conte? L’Italia viaggia verso la fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) “Con ildecreto annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza“: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un’intervista a “Repubblica“, firmata da Maurizio Molinari. “Il settore del turismo è quello più severamente colpito, anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate. ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Conte lavora alla ripartenza, domani la cabina di regia - Agenzia_Ansa : L'Oms lancia un'alleanza internazionale per il vaccino. Conte: 'Italia in prima linea'. Ma Usa e Cina non ci sono… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte all’Oms: “Virus non ha confini, serve cooperazione internazionale. Senza vaccino non ci sarà sol… - velenoallamela : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti'' #… - cozzmat : RT @arrigoni_paolo: #Coronavirus: la sieroterapia è la cura che da settimane si sta sperimentando con risultati straordinari negli ospedali… -