Coronavirus, caso sospetto sul treno Milano-Napoli (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – caso sospetto da Coronavirus ieri sera sul treno Milano-Napoli. È emerso dai controlli effettuati sui passeggeri arrivati dal capoluogo lombardo alla stazione partenopea di piazza Garibaldi. Controlli ai viaggiatori che vanno avanti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Ieri sera un uomo appena sceso dal treno aveva la febbre e qualche sintomo del Coronavirus, così i medici dell’Asl presenti al posto di controllo lo hanno inviato in ospedale per il tampone, che dovra confermare l’eventuale positività. L'articolo Coronavirus, caso sospetto sul treno Milano-Napoli proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus Fiumicino - un nuovo caso positivo al Covid-19

Sant’Egidio del Monte Albino - registrato un nuovo caso di coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, il Piemonte è un caso. Icardi: «Noi partiti tardi con i tamponi ma l’Emilia-Romagna fa meno test nelle Rsa» – L’intervista Open Coronavirus:Wuhan, zero casi in ospedali

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 26 APR - Il numero di pazienti ricoverati per il coronavirus a Wuhan, la città cinese focolaio della pandemia ... Nell'intera provincia dell'Hubei i casi di contagio - ha ...

Conte annuncia fine lockdown:4 maggio riaprono buona parte imprese

(askanews) - 'Stiamo lavorando, proprio in queste ore per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese, dalla manifattura alle costruzioni per il 4 maggio. E 'revisione' delle regole, voglio ...

