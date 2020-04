Coronavirus | buone notizie dalla Campania | a Napoli 0 decessi e 5 nuovi casi in 24 ore

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020)nella settimana che anticipa la fase 2 dell’emergenza. Nessun decesso e 5dinelle ultime 24 ore a. Secondo quanto riportato nel resoconto giornaliero aggiornato alle ore 11 di oggi, domenica 26 aprile, sono 890 idi positività al Covid-19 registrati dall’inizio dell’emergenza a, 5 in più rispetto al resoconto diffuso ieri alla stessa ora. Irestano 56, invariati anche i dati relativi ai totalmente guariti, 241, e ai clinicamente guariti, 23. Sono 151 i pazienti ricoverati in ospedale (2 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (dato invariato), mentre sono 442 le persone in isolamento domiciliare, 3 in più rispetto a ieri.L'articolo: ae 5in 24 ore sembra ...