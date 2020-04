Coronavirus, Brad Pitt smantella le proposte di Donald Trump (Di domenica 26 aprile 2020) Un Brad Pitt esilarante e brillante si trasforma nel dottor Anthony Fauci per il Saturday Night Live e smantella le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’America ad oggi è il Paese con il maggior numero di contagi. Una carica ironica, quella dell’attore Hollywoodiano, che prende in esame alcune delle dichiarazioni del Taycoon che più hanno fatto discutere nel corse dell’emergenza. Ed in più lo fa nei panni dello scienziato a capo della task force nella lotta al Coronavirus, Anthony Fauci. Lo stesso Fauci è stato nei giorni scorsi protagonista di uno scontro con Trump e il suo ruolo all’interno dell’emergenza ha vacillato per un istante. Donald Trump e Anthony Fauci In questi giorni è rimbalzato sui giornali di tutto il mondo il nome di Anthony Fauci. Si tratta dell’immunologo che ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Brad Pitt smantella le proposte di Donald Trump

Brad Pitt imita Anthony Fauci che smonta le sparate di Trump sul Coronavirus – Il video

Wynn - il labrador che sostiene il team ospedaliero - mentre combatte contro il Coronavirus (Di domenica 26 aprile 2020) Unesilarante e brillante si trasforma nel dottor Anthony Fauci per il Saturday Night Live ele dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. L’America ad oggi è il Paese con il maggior numero di contagi. Una carica ironica, quella dell’attore Hollywoodiano, che prende in esame alcune delle dichiarazioni del Taycoon che più hanno fatto discutere nel corse dell’emergenza. Ed in più lo fa nei panni dello scienziato a capo della task force nella lotta al, Anthony Fauci. Lo stesso Fauci è stato nei giorni scorsi protagonista di uno scontro cone il suo ruolo all’interno dell’emergenza ha vacillato per un istante.e Anthony Fauci In questi giorni è rimbalzato sui giornali di tutto il mondo il nome di Anthony Fauci. Si tratta dell’immunologo che ...

repubblica : Brad Pitt imita il virologo Fauci per irridere le bufale di Trump - Open_gol : Il tributo dell'attore all'uomo impegnato ad affrontare l'emergenza sanitaria negli Stati Uniti e le dichiarazioni… - RollingStoneita : Ospite dello show comico nei panni del dottor #AnthonyFauci, che guida la task force della Casa Bianca sull’emergen… - MfFenice : RT @repubblica: Brad Pitt imita il virologo Fauci per irridere le bufale di Trump - fubukimori01 : RT @repubblica: Brad Pitt imita il virologo Fauci per irridere le bufale di Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Brad Coronavirus, Brad Pitt imita il virologo Fauci per irridere le bufale di Trump La Repubblica Brad Pitt imita Anthony Fauci che smonta le sparate di Trump sul Coronavirus - Il

Il capo scientifico della task force anti-coronavirus americana, Anthony Fauci, si trova spesso a dover rimediare alle dichiarazioni sbadate e imprecise del presidente americano. Uno sforzo che gli è ...

Brad Pitt al ‘Saturday Night Live’ è il video che dovete vedere oggi

Anthony Fauci, il medico che guida la task force istituita dalla Casa Bianca per fronteggiare l’emergenza Covid-19, aveva detto che, se mai qualcuno avesse dovuto imitarlo, gli sarebbe piaciuto che ...

Il capo scientifico della task force anti-coronavirus americana, Anthony Fauci, si trova spesso a dover rimediare alle dichiarazioni sbadate e imprecise del presidente americano. Uno sforzo che gli è ...Anthony Fauci, il medico che guida la task force istituita dalla Casa Bianca per fronteggiare l’emergenza Covid-19, aveva detto che, se mai qualcuno avesse dovuto imitarlo, gli sarebbe piaciuto che ...