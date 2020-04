Coronavirus | Boris Johnson ‘impaziente’ di tornare al lavoro 

(Di domenica 26 aprile 2020) Il premier britannicoè “impaziente” dial lavoro domani dopo essere guarito dal. Lo ha riferito alla Bbc il ministro degli Esteri Dominic Raab che ha svolto le veci del primo ministro da quando la malattia si è aggravata. Il ritorno dialla guida del Regno unito sarà “un’iniezione di fiducia per il Paese“, ha aggiunto Raab. L'articolo‘impaziente’ dial lavoro Meteo Web.

