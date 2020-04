Coronavirus, Bonetti: “Ho fatto richiesta per l’apertura delle scuole d’infanzia nei mesi estivi” (Di domenica 26 aprile 2020) “Ho già avanzato la richiesta di poter prospettare l’apertura delle scuole dell’infanzia, della scuola 0-6 e di poter usare luoghi, anche destinati alla scuola, nei mesi estivi, perché adesso non sarebbe possibile per lo stato attuale dei numeri del contagio, per poterli utilizzare per fare attività in piccoli gruppi con tutte le regole che verranno definite“: lo ha affermato a SkyTg24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. “Collaborazione con i sindaci, con il terzo settore, con le associazioni del volontariato e con tutte quelle realtà che oggi gestiscono il percorso educativo 0-6. Su questo investirò anche risorse del mio ministero, almeno 35 milioni, ma il tema è adesso costruire una rete organizzata ed è quello che stiamo facendo in questi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Bonetti : “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli”

Coronavirus - Bonetti : “Centri estivi per i bambini piu' piccoli”

Coronavirus - Ministro Bonetti : “Un assegno per tutti i figli della famiglie italiane” (Di domenica 26 aprile 2020) “Ho già avanzato ladi poter prospettare l’aperturadell’infanzia, della scuola 0-6 e di poter usare luoghi, anche destinati alla scuola, neiestivi, perché adesso non sarebbe possibile per lo stato attuale dei numeri del contagio, per poterli utilizzare per fare attività in piccoli gruppi con tutte le regole che verranno definite“: lo ha affermato a SkyTg24 il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena. “Collaborazione con i sindaci, con il terzo settore, con le associazioni del volontariato e con tutte quelle realtà che oggi gestiscono il percorso educativo 0-6. Su questo investirò anche risorse del mio ministero, almeno 35 milioni, ma il tema è adesso costruire una rete organizzata ed è quello che stiamo facendo in questi ...

Linkiesta : Per il #4maggio è previsto l'inizio della #fase2 dell'emergenza #coronavirus. Ma se la #scuola rimane chiusa fino a… - tuttoggi : Coronavirus, Bonetti: “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli” - nestquotidiano : Coronavirus, Bonetti: “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli” - CorriereCitta : Coronavirus, Bonetti: “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli” - Notiziedi_it : Coronavirus, Bonetti: “Centri estivi per i bambini piu’ piccoli” -