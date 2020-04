Coronavirus | bollettino confortante in Italia | diminuiscono i decessi

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Continuano ad essere confortanti i numeri di oggi inrelativi all’emergenza. 2.324 nuovi casi nella giornata odierna, per un totale di 106.103 persone attualmente malate., pari a 260 nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono 1.808. Tra gli attualmente positivi 2.009 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 93 pazienti rispetto a ieri. Le ultime: “Sì agli allenamenti dal 4 maggio, dal 18 anche per gli sport di squadra”L'articoloinCalcioWeb.