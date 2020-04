Coronavirus: Bellanova, ‘migliaia nei ghetti, regolarizziamo e diamo servizi sanitari’ (Di domenica 26 aprile 2020) Milano, 26 apr. (Adnkronos) – “Noi abbiamo in questo momento nel nostro Paese centinaia di migliaia di persone rinchiuse nei ghetti. Tra loro aumenta la rabbia: dobbiamo decidere se la salute e sicurezza si garantisce per tutti e quindi anche a chi senza permesso di soggiorno è sul nostro territorio”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, a Che tempo che fa. “è un problema per la loro salute e anche per quella degli italiani. Noi abbiamo bisogno di lavoro nelle campagne, di manodopera, e tanti lavorano nelle nostre case. Facciamoli lavorare in modo regolare e lasciamo che accedano ai servizi del sistema sanitario come tutti, anche perché queste persone al momento non possono essere mandate via”. L'articolo Coronavirus: Bellanova, ‘migliaia nei ghetti, regolarizziamo e diamo servizi sanitari’ ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Bellanova - ‘risorse non siano bancomat ma lievito per futuro’

