**Coronavirus: Azzolina, ‘grazie Conte per chiarezza, riapertura scuole rischio’** (Di domenica 26 aprile 2020) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per le parole di grande chiarezza pronunciate stasera sulla scuola. Come ha spiegato in conferenza stampa, tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura delle scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti”. Lo scrive la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, su Fb. “Da Ministra dell’Istruzione è un grande dolore, per me, dover tenere le scuole chiuse. Ma ce lo impone il senso di responsabilità. Per ripartire, domani, più forti”. L'articolo **Coronavirus: Azzolina, ‘grazie Conte per chiarezza, riapertura scuole rischio’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : accolte richieste Iv - Speranza e Azzolina in aula al Senato**

