Coronavirus, al via la Fase 2: dal 4 maggio riaprono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, dal 18 maggio i negozi. Ok agli incontri con i parenti (Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta4 maggio 2020: è da questa data che l’Italia riparte, dopo due mesi di lockdown causati dalla pandemia di Coronavirus: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm per la Fase due dell’emergenza Covid-19. Da palazzo Chigi ne ha raccontato i contenuti in una conferenza stampa intorno alle 20.30, in pieno orario telegiornale. La Fase 2, per il momento, durerà fino al 17 maggio: sì allo sport, anche non vicino casa, ma no agli assembramenti. Sì ai funerali, con al massimo 15 congiunti. Sì alla ristorazione da asporto, mentre per la riapertura vera e propria di bar e ristoranti bisognerà aspettare il 1 giugno. I negozi riapriranno il 18 maggio, mentre per manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso si parte dal 4 maggio. Il tutto, continuando a mantenere le ... Leggi su open.online Coronavirus : Conte firma Dpcm - al via fase due

Coronavirus Fase 2 - dal 4 maggio via libera alle fabbriche di auto e alle concessionarie

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “La Fase 2 prende il via dal 4 maggio - vietati assembramenti in pubblico e nel privato” (Di domenica 26 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta42020: è da questa data che l’Italia riparte, dopo due mesi di lockdown causati dalla pandemia di: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il dpcm per ladue dell’emergenza Covid-19. Da palazzo Chigi ne ha raccontato i contenuti in una conferenza stampa intorno alle 20.30, in pieno orario telegiornale. La2, per il momento, durerà fino al 17: sì allo sport, anche non vicino casa, ma no agli assembramenti. Sì ai funerali, con al massimo 15 congiunti. Sì alla ristorazione da asporto, mentre per la riapertura vera e propria di bar e ristoranti bisognerà aspettare il 1 giugno. I negozi riapriranno il 18, mentre perall’ingrosso si parte dal 4. Il tutto, continuando a mantenere le ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - fattoquotidiano : FASE 2 - PARLA CONTE 'Non ci sarà un abbandono delle regole. Mascherine? Prezzo calmierato e via l'Iva'. Ecco le pa… - manucias : RT @CesareSacchetti: Per andare al mare, bisognerà prendere il numeretto. 4 ore e via. In tutto questo, le spiagge saranno gestite da socie… - crispi602 : RT @lucarallo: 'Se ami l'Italia, mantieni le distanze' @GiuseppeConteIT Ci aspetta una sfida molto complessa, dopo settimane di rinunce,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, Conte: 'Dal 4 maggio ok bar con asporto. Distanza o la curva risale' Agenzia ANSA Coronavirus: Conte firma Dpcm, al via fase due

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con cui si avvia la fase due di graduale uscita dal lockdown.

L’Italia vede la luce: 260 i decessi, mai così pochi dal 15 marzo. Calano i ricoveri, aumentano i guariti

Le notizie di oggi sull'emergenza coronavirus. I morti a livello mondiale hanno superato quota 200 mila ... Ore 10.40 - Lombardia, da mercoledì ok a mercati scoperti "L'avevamo promesso, l'abbiamo ...

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm con cui si avvia la fase due di graduale uscita dal lockdown.Le notizie di oggi sull'emergenza coronavirus. I morti a livello mondiale hanno superato quota 200 mila ... Ore 10.40 - Lombardia, da mercoledì ok a mercati scoperti "L'avevamo promesso, l'abbiamo ...