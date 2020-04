Coronavirus | al Centro Covid Palidoro del Bambino Gesù tre bambini in terapia intensiva

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 aprile 2020) Sono 20 i pazienti ricoverati aldi: 6 mamme e 14. I trericoverati in, come riporta il bollettino giornaliero dell’Ospedale PediatricoGesù sul portale Salute Lazio, continuano a migliorare e a rispondere bene alle cure. Una mamma sintomatica, invece, è stata trasferita per cure presso iladulti. Ricordiamo che nei giorni scorsi sono stati trasferiti inun ragazzo di 15 anni e una bimba – in via precauzionale per monitorare lo stato infiammatorio – di 11 anni. Leggi anche:, calano i contagi nel Lazio: ecco la situazione aggiornata, aldelGesù trein: ecco l’aggiornamento sulle loro condizioni su Il Corriere della Città.