Coronavirus, a Wuhan nessun malato di Covid in ospedale. “Aumentati i casi di intossicazione dopo le dichiarazioni di Trump sulle iniezioni di disinfettante”. Calano i morti in Spagna. Uk, Johnson al lavoro da lunedì (Di domenica 26 aprile 2020) Il migliroamento di venerdì è stato cancellato dall’ultimo aggiornamento di sabato. Negli Stati Uniti torna a crescere il numero delle vittime per Coronavirus: sono state 2.494 in 24 ore, contro le 1.258 del giorno precedente, secondo la Johns Hopkins University. Dati che portano il totale dei morti a 53.511, con 936.293 casi di contagio. E nel Paese continua anche la polemica scaturita dalle affermazioni del presidente Donald Trump che giovedì, appoggiando le teorie di un autoproclamato predicatore, aveva invitato i cittadini a curare il Coronavirus con iniezioni di disinfettante. Parole che avevano portato gli scienziati a definirlo “un pericolo per la salute pubblica”. E il New York City’s Poison Control Center fa sapere che, nelle ore successive alle parole del tycoon, sono aumentati considerevolmente i casi di intossicazione segnalati. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus nel mondo – A Wuhan zero casi negli ospedali. 413 vittime nel Regno Unito : è il numero più basso da fine marzo. Negli Usa verso il milione di contagi

Coronavirus - oltre 197.000 casi totali in Italia. Conte - 'Scuole riaprono a settembre'. A Wuhan zero casi negli ospedali

