Coronavirus a Napoli | nessun decesso e cinque contagiati nelle ultime 24 ore

SkyTG24 : Coronavirus: scarcerato Pasquale Zagaria, boss del clan dei Casalesi - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” - LegaSalvini : IL BOSS PASQUALE ZAGARIA, MALATO, È STATO SCARCERATO... E SPEDITO NELLA ZONA ROSSA DEL CORONAVIRUS - VivMilano : RT @qn_giorno: #Milano , pregiudicato positivo al #coronavirus scappa dall'ospedale: arrestato a #Napoli - lacuocagalante : Speriamo che #SanGennaro non si piglia collera !! #Napoli #lockdown #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Napoli

NapoliToday

Lo dico perché qualcuno mi ha mandato delle lettere: 'Ma con queste decisioni non è che noi possiamo riprendere la movida?'. Un passaggio che, come molti altri che colpiscono per le maniere dirette ed ...Si divide fra il paese natale, Monteforte Irpino, in Campania, dove ha la residenza con il marito imprenditore, e la base di Taranto. Abituata agli spazi di un sommergibile, comprende cosa provano gli ...