Coronavirus | 317mila i controlli nella giornata del 25 aprile | 9500 sanzioni Chiusi 59

(Di domenica 26 aprile 2020) Era una date delle date cerchiate in rosso dalle forze dell’ordine: dopo Pasqua e pasquetta,rafforzati anche per il weekend del 25per evitare che, complici le belle giornate primaverili, le persone non rispettassero i divieti imposti dai decreti per l’emergenza sanitaria. In totale, sono statieffettuati dalla Polizia durante la festa della Liberazione, con. Dai dati del Viminale emerge che isono stati effettuati su 242.145 persone e su 74.955 esercizi e attività commerciali. Sul totale delle persone controllate, 9.240 sono state sanzionati mentre 71 sono state denunciate per falsa dichiarazione e 39 per violazione della quarantena. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, lesono state 295 e 59 i provvedimenti di chiusura. Dall’11 marzo a ieri, dice ancora il Viminale, sono state ...