Corea del Nord, mistero sulla salute di Kim Jong-un: spuntano foto satellitari del suo treno (Di domenica 26 aprile 2020) Secondo alcune immagini satellitari, un treno, probabilmente appartenente al leader Kim Jong-un, si troverebbe presso la stazione ferroviaria a lui riservata, che serve il complesso di Wonsan, sulla costa orientale del Paese, mentre ci sono speculazioni sulla sua salute causate, in parte, da un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori. Le foto satellitari rilasciate da “38 North“, sito web specializzato sulle attività della Corea del Nord, non forniscono dettagli sui potenziali problemi di salute di Kim, e fanno eco all’intelligence del governo sudCoreano secondo cui il leader si troverebbe fuori dalla capitale Pyongyang. Il sito precisa infatti che l’avvistamento “non prova dove si trovi il leader NordCoreano né indica nulla sulla sua salute“, “ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di ... Leggi su meteoweb.eu KIM JONG-UN È MORTO?/ Avvistato treno “sospetto” in Corea del Nord : le ultime novità

Corea del Nord - avvistato treno di Kim a Wonsan : ma lui che fine ha fatto?

Kim Jong-un vivo o morto? Resta il mistero sulla salute del dittatore della Corea del Nord (Di domenica 26 aprile 2020) Secondo alcune immagini, un treno, probabilmente appartenente al leader Kim-un, si troverebbe presso la stazione ferroviaria a lui riservata, che serve il complesso di Wonsan,costa orientale del Paese, mentre ci sono speculazionisuacausate, in parte, da un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori. Lerilasciate da “38 North“, sito web specializzato sulle attività delladel, non forniscono dettagli sui potenziali problemi didi Kim, e fanno eco all’intelligence del governo sudno secondo cui il leader si troverebbe fuori dalla capitale Pyongyang. Il sito precisa infatti che l’avvistamento “non prova dove si trovi il leaderno né indica nullasua“, “ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di ...

MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - Davide : Secondo fonti giapponesi e cinesi,il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto o in stato di morte cere… - Agenzia_Ansa : Corea del Nord: giallo sulla salute dii Kim, la Cina invia team con medici. Media, ma non è chiaro se missione lega… - Il_Paradroide : RT @Mordicchio90: La Corea del Nord rassicura sulle condizioni di #KimJongUn: 'Si trova in una RSA'. #KIMJONGUNDEAD - zazoomnews : KIM JONG-UN È MORTO?- Avvistato treno “sospetto” in Corea del Nord: le ultime novità - #JONG-UN #MORTO?-… -