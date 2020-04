sole24ore : #Fase2, #Conte: «Sfida lunga e complessa. Prezzo mascherine a 0,50 euro». Il 4 maggio al via industria ed edilizia,… - santiagocg64 : RT @anna_annie12: Conte: «Sfida lunga, mantenere distanze o contagi risaliranno. Prezzo mascherine a 0,50 euro». Il 4 maggio al via industr… - liberainfo : RT @Tg3web: ?? Conte: 'Dal 4 maggio inizia la fase 2. Serve da tutti coraggio, forza e responsabilità. Ci aspetta una sfida molto complessa.… - anna_annie12 : Conte: «Sfida lunga, mantenere distanze o contagi risaliranno. Prezzo mascherine a 0,50 euro». Il 4 maggio al via i… - lorenz_frigerio : RT @Tg3web: ?? Conte: 'Dal 4 maggio inizia la fase 2. Serve da tutti coraggio, forza e responsabilità. Ci aspetta una sfida molto complessa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sfida Fase 2, stasera il Dpcm: il 4 maggio al via industria ed edilizia, ok a visite parenti. Il 27 aprile riparte manifattura per export Il Sole 24 ORE Fase Due. Dal primo giugno riaprono bar, parrucchieri, barbieri e ristoranti

Se ami l’Italia, mantieni le distanze. Affronteremo una sfida complessa: dovremo convivere con il virus. Il commissario Arcuri fisserà prezzi delle mascherine. Avremo un prezzo giusto e elimineremo ...

Coronavirus, Conte annuncia la fase 2: cosa cambia dal 4 maggio

Il premier Giuseppe Conte ha preso la parola nella serata di domenica 26 aprile per annunciare le ... svolgono gli stabilimenti balneari in modo da consentire una programmazione della stagione estiva» ...

