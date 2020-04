Conte “Nella fase 2 visita ai parenti, no spostamento tra regioni” (Di domenica 26 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Avete manifestato tutti, da nord a sud, forza e coraggio. Adesso inizia la fase di convivenza con il virus, la curva del contagio potra’ risalire, questo rischio c’e’ e dobbiamo assumercelo e affrontarlo con metodo e rigore. Sono importanti le distanze di sicurezza, per evitare il rischio che il contagio si diffonda. Serve almeno un metro di distanza, anche nelle relazioni familiari con i parenti”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Dpcm in vigore dal 4 maggio che dara’ il via alla “fase 2”.“Se tutti insieme non rispetteremo le precauzioni – aggiunge – la curva potra’ risalire, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per l’economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze”.“Le misure entraranno in vigore dal 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Conte “Nella fase 2 visita ai parenti - no spostamento tra regioni”

Coronavirus - Conte (LeU) : “Nella task force di Colao - un esperto per il Sud” (Di domenica 26 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Avete manifestato tutti, da nord a sud, forza e coraggio. Adesso inizia ladi convivenza con il virus, la curva del contagio potra’ risalire, questo rischio c’e’ e dobbiamo assumercelo e affrontarlo con metodo e rigore. Sono importanti le distanze di sicurezza, per evitare il rischio che il contagio si diffonda. Serve almeno un metro di distanza, anche nelle relazioni familiari con i”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppein vista del prossimo Dpcm in vigore dal 4 maggio che dara’ il via alla “2”.“Se tutti insieme non rispetteremo le precauzioni – aggiunge – la curva potra’ risalire, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per l’economia. Se ami l’Italia mantieni le distanze”.“Le misure entraranno in vigore dal 4 ...

pietroraffa : #Conte:'Nella #Fase2 la curva del contagio potrà risalire. Il rischio c'è' - IlContiAndrea : Nella fase 2 in alcune aree del Paese la curva del contagio potrà risalire. Ancora più importante mantenere le dist… - AndreaDianetti : Ci siamo. Momento topico come neanche nella presentazione della fase 2 MARVEL. #Conte #Conferenzastampa - delsa18 : Cioè se però antani non capipratico cosa ha detto #conte nella tapirioca #conferenzastampa con scappellamento a sin… - LadyFalenaIvana : RT @lucesilverhawk: “nella fase due sarà ancora più importante rispettare le misure di sicurezza” mettetevelo in testa grazie e non rovinat… -