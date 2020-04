Conte: “Fase 2, ci siamo: ecco il piano per ripartire” (Di domenica 26 aprile 2020) Tempo di lettura: 8 minuti“Inizia la fase 2” .Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa indetta per illustrare i dettagli della ‘fase 2’ relativa all’emergenza coronavirus. Di seguito gli argomenti affrontati nell’appuntamento serale: Risultato – “Abbiamo ottenuto finora un grande risultato perché la pandemia sembrava sfuggire al nostro controllo. Da Nord a Sud avete dimostrato grande coraggio. Ora inizia una nuova fase, la fase 2. Dobbiamo dircelo chiaramente: c’è il rischio che il contagio risalga” Disposizioni – “Sarà importante il comportamento responsabile di ciascuno di noi per evitare il peggio. Bisogna rispettare la precauzione di restare distanti almeno un metro, anche con familiari e parenti. Almeno un quarto la causa del contagio è ... Leggi su anteprima24 LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio : “Fase 2 dal 4 maggio : sì agli allenamenti e alle visite ai parenti - ci si potrà spostare in regione - ristorazione da asporto”

