(Di domenica 26 aprile 2020) Coronavirus, damessaggio alI tempi stringono e il decreto che dovrebbe sancire l’inizio della Fase 2 con la conseguente riapertura del 4non èstato varato. Il presidente designato di, Carlo Bonomi, lancia un messaggio al: “E’ dal 5 aprile che io chiedo qual è ilper arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura e ad oggi non hoavuto una risposta. Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4senza saperequale sarà il”, dice Bonomi, ospite di “Mezz’ora in più”. “Ci aspettiamo – continua – che domani mattina almeno le imprese che hanno la capacità di rispondere agli accordi di sicurezza” siglati cone sindacati “e sono nelle grandi catene del valore aggiunto ...

stanzaselvaggia : Quando era il leader del popolo la felpa, quando era la guida al governo le giacche della polizia, quando nella fas… - ben_essere : Confindustria al governo: “Il 4 maggio è vicino, non c’è ancora un metodo per la riapertura” - contribuenti : Confindustria incalza il governo: 'Servono meno slogan e più concretezza' - contribuenti : Confindustria incalza il governo: 'Meno slogan più concretezza' - rotre54 : -

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria governo

Il presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, lancia un messaggio al governo: “E’ dal 5 aprile che io chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura e non tanto la data della ...Il 4 maggio è dietro l'angolo ma non c'è ancora «un metodo per la riapertura». A lanciare l'allarme per la Fase 2 della convivenza con il Coronavirus è ...