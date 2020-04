Conferenza stampa Conte LIVE: il Premier parla della Fase 2 (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, parla della Fase 2, che inizierà dal 4 maggio: le parole del Premier in Conferenza stampa Terminato l’incontro con i capi delegazione, Giuseppe Conte parlerà all’Italia. Il Presidente del Consiglio, che oggi ha tenuto una riunione per discutere della Fase 2 che inizierà il 4 maggio, interverrà in Conferenza stampa alle 20:20. A comunicare l’appuntamento è lo stesso Premier. Calcionews24 seguirà LIVE le parole del Presidente del Consiglio. Questa sera Conferenza stampa in diretta da @Palazzo Chigi pic.twitter.com/eSAXCgpx9D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : conferenza stampa di Conte in serata - in corso incontro Governo-Regioni

CORONAVIRUS - Nuovo Dpcm su fase 2. Tra poco conferenza stampa del premier Conte. Le anticipazioni

Quando parla il Premier Conte? Annunciata conferenza stampa in diretta (Di domenica 26 aprile 2020) Giuseppe, Presidente del Consiglio,2, che inizierà dal 4 maggio: le parole delinTerminato l’incontro con i capi delegazione, Giuseppeparlerà all’Italia. Il Presidente del Consiglio, che oggi ha tenuto una riunione per discutere2 che inizierà il 4 maggio, interverrà inalle 20:20. A comunicare l’appuntamento è lo stesso. Calcionews24 seguiràle parole del Presidente del Consiglio. Questa serain diretta da @Palazzo Chigi pic.twitter.com/eSAXCgpx9D — Giuseppe(@GiuseppeIT) April 26, 2020 Leggi su Calcionews24.com

GiuseppeConteIT : Questa sera conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi - pfmajorino : Tantissimi positivi, ancora, in Lombardia e a Milano. Tantissimi casi di cui non si sa niente e troppi morti. Tut… - lorepregliasco : ?? Alle 20.20 è attesa una conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (fonte @corriere) #coronavirus - oniramarf : RT @GiuseppeConteIT: Questa sera conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi - Muninchedda : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 #Dpcm novità dagli spostamenti al jogging e alla riapertura di alcuni comparti produttivi. Questa sera a… -