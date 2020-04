“Compromessa la libertà di culto” | dura reazione della Cei Il governo | “Lavoriamo per

Leggi su italiasera

(Di domenica 26 aprile 2020) “I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’eserciziolibertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale”. Va bene porgere l’altra guancia, ma… In silenzio, senza mai protestare, i Vescovi si sono da subito adeguati alle misure restringenti dettate dall’emergenza. Non senza dolore, hanno accettato di far celebrare i parroci a porte chiuse e, ad uno di loro che – malgrado il rispetto delle norme di sicurezza – ha ‘osato’ officiare davanti a 15 fedeli è stato riservato un trattamento davvero sgradevole, con tanto di ‘incursione’ di un carabiniere a chiedere di terminare la messa ...