Come sta Elisa Granato, la prima italiana che si è sottoposta al vaccino per il Covid (Di domenica 26 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivato a livelli molto elevati. Pochi giorni fa, è stata resa pubblica una notizia incredibile. Elisa Granato una scienziata di origini italiane, si è sottoposta al vaccino per il Covid e ogni giorno aggiorna le sue condizioni sul suo profilo Twitter. L’intera popolazione è allarmata per Come si sta mettendo la situazione e soprattutto per la pericolosità di questo virus. I ricercatori dell’istituto Jenner, dell’Università di Oxford, guidati dalla dottoressa Sarah Gilbert, sono riusciti a trovare un vaccino nel giro di tre mesi. Ora, però, sono partiti i test sugli esseri umani ed una delle persone che ha deciso di partecipare è stata proprio Elisa Granato, una scienziata di trenta due ... Leggi su bigodino Ci si può infettare per 2 volte? Come stanno davvero le cose

Lo Stato non tratti i cittadini come infanti

"Tutto tornerà come prima - ma con più cattiveria". Intervista a Natalia Aspesi (Di domenica 26 aprile 2020) L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivato a livelli molto elevati. Pochi giorni fa, è stata resa pubblica una notizia incredibile.una scienziata di origini italiane, si èalper ile ogni giorno aggiorna le sue condizioni sul suo profilo Twitter. L’intera popolazione è allarmata persi sta mettendo la situazione e soprattutto per la pericolosità di questo virus. I ricercatori dell’istituto Jenner, dell’Università di Oxford, guidati dalla dottoressa Sarah Gilbert, sono riusciti a trovare unnel giro di tre mesi. Ora, però, sono partiti i test sugli esseri umani ed una delle persone che ha deciso di partecipare è stata proprio, una scienziata di trenta due ...

CarloCalenda : Io do attenzione a tutti, nella vana speranza di riuscire a riportare il dibattito politico sulle cose che contano.… - Marcozanni86 : Ma come? #Giuseppi sta dicendo che date 1500 miliardi a babbo morto #EUCO - GassmanGassmann : Ma coso... quello ossiggenato co le manine,e ho detto tutto, che dice che nun vo ffà più entrà nessuno ar paese suo… - ashcoltami : @Lapapilla01 Si allora come passaggio ci sta. Io ho fatto il linguistico ma onestamente non avrei mai voluto contin… - lucalemax : @riclorenzini @recerusse Ciao Riccardo ?? ti faccio sapere appena superato questo scoglio iniziale che mi sta rimbal… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Chiara Sala, architetto a Oslo: “Orgogliosa di come sta reagendo Piacenza” Libertà "Il manuale di sopravvivenza contro il Covid-19 è la Costituzione". Intervista a Giovanni Maria Flick

Ne parla con HuffPost, oggi nel settantacinquesimo del 25 aprile, “quando si sta celebrando il momento fondamentale del nostro Paese, il rapporto tra Resistenza e nascita della Carta Costituzionale”. ...

L’appello: «Estendiamo la regolarizzazione degli immigrati irregolari a tutti i settori»

Sta circolando in questi giorni nelle commissioni parlamentari la bozza di un disegno ... la regione più colpita con più del 50 percento dei decessi. È stato sottolineato di recente come la presenza ...

Ne parla con HuffPost, oggi nel settantacinquesimo del 25 aprile, “quando si sta celebrando il momento fondamentale del nostro Paese, il rapporto tra Resistenza e nascita della Carta Costituzionale”. ...Sta circolando in questi giorni nelle commissioni parlamentari la bozza di un disegno ... la regione più colpita con più del 50 percento dei decessi. È stato sottolineato di recente come la presenza ...