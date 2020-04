Come si potrà fare sport dal 4 maggio (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4 maggio il piano per le riaperture della fase 2 prevede che si possa riprendere a fare sport ma con una serie di regole da rispettare. Il Corriere della Sera pubblica una serie di illustrazioni che illustra le regole che andranno in vigore per le attività motorie. Adesso la ginnastica è consentita soltanto «in prossimità del proprio domicilio o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020». Ieri il governo ha chiarito che l’attività motoria a «coloro che abitano in luoghi montani,collinari, lacustri, fluviali o marini — e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus — è consentito effettuare tale attività in detti luoghi, ivi compreso fare il bagno al ... Leggi su nextquotidiano GF - Pechino Express - La Pupa e il Secchione e i quiz : come cambieranno e quando potranno andare in onda

Scopri come essere una donna alla quale nessuno potrà resistere

“Nonni e nipoti non potranno più stare insieme come prima” - le parole di Ilaria Capua (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4il piano per le riaperture della fase 2 prevede che si possa riprendere ama con una serie di regole da rispettare. Il Corriere della Sera pubblica una serie di illustrazioni che illustra le regole che andranno in vigore per le attività motorie. Adesso la ginnastica è consentita soltanto «in prossimità del proprio domicilio o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020». Ieri il governo ha chiarito che l’attività motoria a «coloro che abitano in luoghi montani,collinari, lacustri, fluviali o marini — e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus — è consentito effettuare tale attività in detti luoghi, ivi compresoil bagno al ...

PiazzapulitaLA7 : Marcello, picchiato dai fascisti a causa di un equivoco, la sua storia non potrà raccontarla più: come tanti anzian… - GiovanniToti : ??Questa settimana la curva del contagio è calata, come il numero dei pazienti ospedalizzati. All’ospedale… - fanpage : CORONAVIRUS - FASE 2. Ecco come si potrà accedere, dal 4 Maggio, su Bus e Metro - scarateo : RT @vitalbaa: Aggiungo, nella Faq si dice che “la sussistenza delle condizioni in questione (attività motoria svolta in prossimità alla pro… - IesuAnna : RT @elebrug: È morto #KimJongUn. Non ha figli, quindi se non altro i nordcoreani si sono liberati di quella sciagurata famiglia. Dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Come potrà VIDEO - Nuno Romano: "Ecco come ho conosciuto Fonseca" Il Romanista